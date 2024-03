Un denunciante del alcalde de Fontanar: "Su madre me amenazó y a los cuatro días casi tengo un accidente con el coche"

En los últimos días, Víctor San Vidal, el alcalde de Fontanar, en Guadalajara, se ha convertido en el objetivo de todas las polémicas tras haber salido a la luz unos audios en los que se le escuchaba gritar e insultar a una de sus trabajadoras.

Además, tras esta denuncia, En boca de todos ha podido saber que el alcalde había recibido otras quejas anteriormente. Así, el matinal ha podido hablar con Enrique, otro de los denunciantes del edil.

Enrique ha explicado en directo cuál fue el problema que le llevó a tomar medidas legales contra Víctor: "A la salida de un pleno, la madre del alcalde se me acercó y, directamente, para que no lo oyera nadie más, me dijo: 'de la cárcel se sale, pero del cementerio no'".

Cuatro días después de esta advertencia, Enrique y su familia casi sufrieron un accidente porque una rueda del coche se salió de su lugar, pues faltaban tres de los cuatro tornillos que debían sujetarla: "Nos podríamos haber matado".

"Este señor es un cacique y un mafioso. Él lleva a la práctica el 'o estás conmigo o estás contra mí'. A raíz de que nosotros denunciásemos, las prácticas y el acoso han sido constantes a nuestro entorno", ha señalado Enrique que, además, ha agregado otro de los motivos de la denuncia.

"Yo le denuncié por prevaricación. Entonces, la saña contra mí ha sido fundamentalmente por eso. Pero es que este señor con las mujeres se ensaña. Tuvimos una compañera que era nuestra portavoz y le llegó a bloquear del móvil porque se negaba, directamente, a hablar con él".