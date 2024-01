TV3 pide perdón a sus espectadores por cometer el "error" de entrevistar a Concha Buika, de 'OT 2023', en castellano

Desde TV3, el canal de televisión catalán, siempre se ha abogado por el uso de la lengua autonómica. Prueba de ello es el programa Alguna pregunta més? (APM), que lleva en emisión desde 2004. En este, desde el humor y la sátira, se narra la actualidad del país. Sin embargo, en esta ocasión, en lugar de ser estos los encargados de contar las noticias, se han convertido en los protagonistas de una.

Y es que el programa ha tenido que pedir perdón a su público después de que una de sus reporteras hiciera una entrevista en castellano a Buika, la jurado de OT 2023. Todo comenzaba cuando Xènia Casado acudía a la Academia del talent show para hacer una entrevista al equipo de trabajo.

El programa no llegó a emitirse en televisión, todo apunta a que el uno de los motivos fue por el idioma en el que se hicieron las entrevistas. Aunque, lo que sí que pudo verse fue la conversación con Concha Buika a través de TikTok. En el vídeo, y con subtítulos al catalán, se podía ver a la joven hablando con la televisiva.

Un clip que no parece haber gustado en especial a los espectadores del programa, quienes aseguran que tenía que haberse entrevistado en catalán, aunque la invitada no fuera catalana ni entendiera el idioma. Por ello, Aniol Florensa, el director del espacio, decidió que no se incluyera ni esta ni la realizada a Chenoa "por cuestiones que afectaban al ritmo del fragmento". Así mismo, han calificado de "error" la entrevista y han lanzado un comunicado en redes sociales pidiendo perdón.

“La Xènia coneix a la Buika”, el títol del vídeo. Està clar q no la coneixia pq sinó sabria q és mallorquina i xerra mallorquí = català. Com també la Chenoa q, x cert, ha presentat programes d TV3. 40 anys i encara hem de que recordar q el català és la llengua del 3Cat, @APM? https://t.co/T8V531dL7F — Jordi Eroles i Asensio (@JordiEroles) January 17, 2024

"En relación con el vídeo de Xènia Casado entrevistando a Concha Buika en español, queremos aclarar que todos los contenidos que emitimos en APM?, y que son de producción propia los hacemos siempre en catalán. Somos plenamente conscientes de la responsabilidad que tenemos con y para con nuestra lengua", se puede leer en catalán.

"Como director del programa y editor de sus contenidos digitales, me responsabilizo plena y únicamente del error de entrevistar a Concha Buika en castellano". Así, ha justificado las decisiones del equipo: "Se optó por hacer las preguntas en castellano porque a su lado, acompañándola, estaban los otros dos miembros del jurado de Operación Triunfo, que no entendían el catalán".

"Como este, hemos cometido otros errores que pueden encontrar la excusa en la rutina de los rodajes, en la priorización de la comodidad de los entrevistados o entrevistadas o en priorizar la calidad del contenido en la edición. Sin embargo, nada de eso justifica ninguno de nuestros errores", ha finalizado. Además, se ha comprometido "a mejorar en la selección y elección de nuestro contenido, así como también en el cuidado y el esfuerzo por trabajar por la normalización lingüística del catalán en todas sus formas y en todos sus canales".