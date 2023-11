Toñi Moreno es atendida por los médicos en 'MasterChef Celebrity'

Toñi Moreno vivió durante el último programa de MasterChef Celebrity una intensa jornada que acabó con un gran susto. Tras destacar como la mejor en el reto inicial junto a Daniel Illescas, en la prueba de exteriores ambos se convirtieron en capitanes de equipos.

Un giro inesperado se presentó cuando los jueces realizaron un cambio de cocinas, generando malestar en el equipo de Toñi, al encontrarse con una cocina desordenada y platos poco avanzados. Sin embargo, durante este desafío, la presentadora andaluza sufrió un fuerte mareo al centrarse en el emplatado del postre.

Toñi Moreno comenzó a sentirse indispuesta repentinamente y empezó a marearse, por lo que tuvo que abandonar la prueba durante unos instantes en los que el equipo médico acudió a atenderla. Así, Pepe Rodríguez, uno de los jueces junto a Samantha Vallejo-Nájera y Jordi Cruz fue el primero en asistirla, sugiriéndole que se sentara.

Al principio la concursante resistió afirmando que se encontraba bien, aunque finalmente cedió ante el mareo, recibiendo el auxilio y apoyo del equipo. La exigencia a la que están sometidos los concursantes puede llegar a ser muy dura, y en algunos casos, como en el de Toñi Moreno, la situación acaba pasando factura.

En las imágenes ve cómo Moreno bebe agua y se la echa por el cuello, mientras coge aire y se sujeta de Pepe Rodríguez para no caerse. El juez elogió la valentía de Toñi, a quien la animó y le dedicó unas palabras: "Vuestra capitana es una campeona".

Este incidente no fue impedimento para Moreno, quien se recuperó y volvió a la cocina a seguir con el concurso. El equipo rojo, no obstante, quedó eliminado al no poder superar al equipo azul.