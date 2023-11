Jesulín cuenta en 'MasterChef Celebrity' de dónde salió su icónica expresión "en dos palabras, 'im presionante'"

El torero Jesulín de Ubrique fue el último expulsado del concurso de cocina MasterChef Celebrity, de La 1 y en la entrevista final, junto al jurado Pepe Rodríguez, contó algunas anécdotas de su carrera, como el origen del famoso "en dos palabras, im presionante".

Esa frase se convirtió en lenguaje popular hace ya bastantes años y no es raro oírla en la calle de forma irónica o humorística y su origen se remonta nada menos que a la Ciudad del Vaticano.

"Fui al vaticano y tuve la suerte de conocer a Juan Pablo II", explicaba Jesulín. "Cuando salió al balcón de la plaza había unos reporteros, de no sé qué cadena, y me preguntaron qué había sentido al darle la mano. Y yo, que había estado con la persona más cerca de Dios y les dije que lo definiría en dos palabras 'im presionante'", rememoraba.

No quedaba ahí la cosa, pues su encuentro con el Papa y la fotografía que se hicieron juntos aún dio para más.

Contaba el torero que en su casa tiene unos pagarés públicos que nunca cobró, enmarcados, junto a varias fotografías colocadas estratégicamente, como una broma o una ironía.

"En mi casa tengo unos pagarés guardados, enmarcados y tengo varias fotos, una con un ministro. Tengo esos pagarés que nunca me los pagaron y conocí a un ministro y se lo dije y me dijo que eso era cosa del presidente", comenzaba contando el torero, toda una estrella del toreo y del mundo del corazón en el pasado.

"Así que tengo al lado del ministro tengo una foto con el presidente, que se lo dije también, que no me los habían pagado y me dijo que eso era cosa del rey, así que al lado tengo una foto de cuando conocí al rey", contaba entre risas de Pepe Rodríguez y del resto de compañeros del concurso.

"Se lo conté también, es como una ironía mía y me dijo que eso tenía que ser un milagro, así que tengo la foto con el Papa… 'Usted, que hace los milagros, esto es posible?', le pregunté. Y me dijo que no, así que la siguiente foto es con Julio Iglesias, diciendo 'te lo dije'", concluía.