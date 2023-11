Avilés desvela en 'GH VIP' el motivo por el que no se mostraron las imágenes de la expulsión de Álex Caniggia y Gustavo Guillermo

El pasado jueves 9 de noviembre se vivió una gala que, sin duda, será difícil de olvidar para todos los seguidores de Gran Hermano VIP. Todo ello gracias a José Antonio Avilés quien protagonizó la noche gracias a sus duras palabras sobre el programa.

El joven fue expulsado de la casa y se negó por completo a ser uno de los elegidos para formar parte de la repesca. Un momento en el que quiso destapar la supuesta "censura" que la organización ha impuesto sobre la expulsión disciplinaria de Álex Caniggia y Gustavo Guillermo.

La participación de Avilés ha sido fundamental desde el momento en el que entrara por las puertas de la casa de Guadalix. Y es que el cordobés ha estado, de una manera u otra, presente en todas las polémicas. Aunque lo cierto es que, incluso fuera, José Antonio sigue siendo un elemento clave.

El motivo ha sido la expulsión de sus dos compañeros. Ambos se vieron obligados a marcharse de manera disciplinaria, aunque lo cierto es que el motivo no ha quedado del todo claro. En un primer momento, la organización aseguró que en la gala ase mostrarían imágenes del motivo. Pero, llegado el día, decidieron que lo mejor, "para ellos y la audiencia" sería que no se vieran, ya que era "algo desagradable".

Según han explicado, la razón habría sido una conversación con la presentadora que acabó en un forcejeo entre ellos. Aunque han querido destacar que no hubo agresiones, la grabación no llegarán a ver la luz. Una decisión que no ha alegrado a la audiencia, y que Avilés ha cuestionado.

Según ha asegurado el ya exconcursante: "El súper nos pidió que no hablásemos del tema". Por ello, no pudo decir nada cuando le preguntaron por sus compañeros. Así, el expulsado con uno de los mayores porcentajes del programa ha dado a entender la censura que han vivido respecto al tema.