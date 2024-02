Toni Cantó, sobre la mascletá en Madrid: "Los animales y los humanos están preparados para soportar estrés y no pasa nada"

El próximo domingo, 18 de febrero, se prevé que Madrid celebre una mascletá en el céntrico parque de Madrid Río. Sin embargo, un juez deberá decidir si mantiene o suspende el espectáculo pirotécnico en el que se detonarán más de 300 kilos de pólvora.

Diferentes protectoras de animales han denunciado que, basándose en los informes elaborados por biólogos, "bombardear con 300 kilos de pólvora esta zona tendrá efectos muy perjudiciales para la fauna ahora que se ha conseguido repoblar el lugar".

"A nosotros, como animalistas, no nos gusta la pirotecnia. Cualquier actividad que conlleve un sufrimiento para los animales no nos parece bien. Entendemos que es una cosa legal, pero se tendría que hacer en un espacio que no perjudique a las aves de Madrid. Me gustaría saber si en la albufera de Valencia también hacen una mascletá", ha agregado la abogada de una de estas protectoras de animales.

Sin embargo, el pirotécnico que llevará a cabo la mascletá madrileña ha destacado que las detonaciones solo durarán "unos siete minutos" y no tendrán efectos perjudiciales. Sin embargo, muchos ciudadanos han opinado que la mascletá podría celebrarse en otro lugar más aislado. Una opinión sobre la que Toni Cantó, colaborador de Espejo Público, ha apuntado: "En otro lugar habría muchas personas que tendrían una mascota en casa y dirían lo mismo".

"La fauna que haya en los alrededores de ese espacio no tiene ningún problema en alejarse unos cuantos metros y vivir con completa normalidad esto. Los seres humanos y los animales estamos hechos para vivir y sobrevivir con unos niveles de estrés aceptables. No pasa nada por pasar por un momento de estrés", ha destacado el expolítico y actor.

Por su parte, Marta Robles ha sentenciado: "¿Qué necesidad tenemos de hacer esto en Madrid? Está muy bien y es una tradición en la Comunidad Valenciana. Si alguien quiere disfrutar de una mascletá, que vaya a Valencia y hace turismo..."