Toni Cantó, sobre los términos paternalistas del candidato a rector a otra compañera: "No es para tanto, está exagerando"

Las imágenes del catedrático de Derecho Privado y de la Empresa, José Luis Fernández, candidato a rector de la Universidad de León, dirigiéndose a otra de las candidatas con los términos 'cariño', 'hija' o 'señorita' han supuesto una ola de críticas en las redes sociales.

Este viernes, Espejo Público ha contactado en directo con José Luis Fernández, quien ha destacado que está "acostumbrado" a dirigirse de esta manera a otras mujeres de la comunidad educativa. Pese a esto, el catedrático ha pedido, de nuevo, disculpas por sus palabras: "No lo hice de manera ofensiva en ningún momento. Es más, en el momento que teníamos para las conclusiones, lo primero que hice fue pedir disculpas porque no me había dado cuenta. Fue un gesto espontáneo".

Por su parte, Nuria González, que expresó su enfado en el momento en que su compañero se dirigió a ella en estos términos, ha destacado en el matinal de Antena 3: "Yo lo que sentí es sorpresa. Me quedé estupefacta porque estábamos en un debate tres candidatos. Entonces, en un debate universitario a rector, escuchar palabras como 'señorita', 'hija' o 'cariño', lo que produce es sorpresa y estupefacción".

Asimismo, desde el plató de Atresmedia, Mariló Montero y Ana Iris Simón han vivido esta experiencia sin ser conscientes de ello. Tras ver las imágenes, ambas han coincidido en que este tipo de términos paternalistas no les habían sentado bien, pero no era la misma situación, pues en su caso no había un cargo institucional de por medio.

Sin embargo, Toni Cantó ha apuntado que la catedrática estaba "exagerando" y que "no es para tanto" recibir este tipo de comentarios. Unas palabras que no han sentado nada bien a Mariló Montero: "Cómo se nota que no eres mujer".