Tita Cervera ensalza la figura del rey Juan Carlos I y reconoce que, de haber estado en Madrid, se habría opuesto a la tala de árboles

Este viernes, Espejo Público ha emitido la última parte de la entrevista de Miquel Valls a Tita Cervera. En esta ocasión, el matinal ha apostado por algunas imágenes inéditas de la baronesa Thyssen.

Así, Cervera no ha dudado en mostrar su admiración por el rey Juan Carlos I: "Ha hecho todo por España. Los españoles tenemos que sentirnos orgullosos de lo que ha sido el rey Juan Carlos para España. Yo no lo llamo 'rey emérito', lo llamo 'rey Juan Carlos' y él me llama Tita".

La baronesa ha evitado hablar de política, aunque ha reivindicado la necesidad de dejar de talar árboles: "Si hubiera estado en Madrid me habría vuelto a poner delante de un árbol con el cartel".

Respecto a su vida amorosa, Tita ha sido muy clara: "A día de hoy no puedo imaginarme enamorada de nuevo. He vivido mucho amor con personas a las que he querido mucho, pero no me imagino así otra vez". En cuanto a sus testamentos, ha apuntado que "hay mucho que repartir" y que los va "cambiando" en función de "la vida".

Además, en estas imágenes inéditas, el programa de Antena 3 ha mostrado el making off de la entrevista, donde se puede ver cómo Tita Cervera estuvo pendiente en todo momento de cómo iba a salir ante las cámaras y, por tanto, pidió que si se iba a grabar algún plano de pie o caminando, se grabase antes de sentarse para que no se arrugase la ropa.