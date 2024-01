Bárbara Rey interrumpe 'EP' para defenderse: "No he protagonizado ningún altercado y no es un delito que yo vaya al bingo"

En las últimas horas, los medios de comunicación se han hecho eco del supuesto altercado que Bárbara Rey habría protagonizado en una sala de juegos. Así, la vedette ha preocupado a todos al haber regresado a un establecimiento de este tipo tras haber reconocido que tiene una adicción al juego.

Este viernes, Sofía Cristo, hija de la artista, ha visitado el plató de Espejo Público para recalcar cómo se siente tras haber conocido esta información: "Yo no puedo hacerme responsable de todo lo que hace mi madre".

Además, la DJ ha explicado cómo se encuentra: "Me cuesta mucho sentarme a estudiar, me cuesta sentarme a hablar con personas que tienen una adicción, a los que intento ayudar. Yo hablo con mi madre y sé muy bien cómo se siente un persona que tienen un problema de adicción. No es su culpa, pero sí es su responsabilidad".

Ante esto, Bárbara Rey ha llamado, en directo, a Gema López para recalcado: "Sofía tiene toda la razón del mundo, pero hay cosas que no puedo entender. Yo soy una persona que me he echado el cierre en varios casinos, pero estoy mal y puedo recaer y, aunque estuviera bien, puedo ir al bingo. Creo que no tiene ninguna importancia que yo vaya un rato al bingo a distraerme".

Además, la vedette ha recordado: "En estos sitios está prohibido y es un delito grabar, así como que un medio de comunicación compre las imágenes y las emita. Si esta persona ha cometido un delito por grabarme, el medio que emite las imágenes comete un delito mucho mayor. Hacía unos ochos meses que yo no iba al bingo y es totalmente falso que yo haya tenido un altercado".

"Esto califica a la productora que compra las imágenes y a la dueña de la productora", ha agregado Bárbara Rey que, además, ha alabado a su hija: "Es una chica muy responsable y que me adora, como yo a ella. Tiene mucho trabajo y ayuda a muchísima gente. A ella no le gusta hablar mal de nadie porque va contra sus principios y su moral".

"Yo no puedo evitar que haya mala gente y malas personas que quieran atribuir maldades a personas que no hacemos nada. Lo que están haciendo ahora mismo conmigo y con mi hija es un maltrato psicológico, que es muchísimo más grave que el maltrato físico porque de este último te curas, del psicológico cuesta más. Lo que están haciendo ahora es de una maldad infinita. Yo creo que en Dios y en el karma... Que Dios los proteja", ha sentenciado la artista para, inmediatamente después, colgar el teléfono.