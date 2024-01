Denuncia que no puede ser Hermana Mayor por estar divorciada y Mariló Montero apunta que "la Iglesia tiene unas normas claras"

Las normas impuestas por las organizaciones religiosas tratan de ser un poco más laxas que hace años. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para que esta institución sea completamente inclusiva.

Este viernes, Espejo Público ha contactado en directo con Loles, quien ha denunciado que ha sido vetada en la cofradía de San Blas por estar divorciada. La mujer aspiraba al cargo de Hermana Mayor de la organización, pero no ha podido ocuparlo por haber disuelto su matrimonio.

Ante su reclamación, Mariló Montero ha sido muy tajante: "Nos empeñamos muchas veces en querer cambiar las normas de la Iglesia cuando la Iglesia es muy clara con sus normas"; a lo que Loles ha respondido que en los estatutos de la cofradía ese indica que ella no puede ser presidenta, pero no se expone nada acerca del cargo de Hermana Mayor: "Quizá yo no conozco los estatutos, pero ellos tampoco".

"En las hermandades se acepta a casi todo tipo de personas, por no decir a todas: gays, lesbianas... Son muy permisivas. Otra cosa es que no quieran que en la directiva esté una persona divorciada", ha señalado Mariló Montero que, rápidamente, ha recibido la respuesta de Loles, quien ha destacado que la decisión de la cofradía se debe a una venganza por un texto que ella misma escribió en las redes sociales para criticar al sacerdote.

"Cuando salí candidata a nadie le extrañó y todos pensaban que yo iba a ser Hermana Mayor, pero al sacerdote le informaron de que yo había escrito eso y que, además, estaba divorciada", ha concluido Loles. Por su parte, tanto Gonzalo Miró como Ángel Antonio Herrera han coincidido en que la institución tiene que ser más permisiva porque, si no, "se les acabarán los candidatos".