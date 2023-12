¿Sabías que Thais Villas es la única reportera que lleva en 'El Intermedio' desde su estreno?

El Intermedio se estrenó en 2006 en formato semanal y grabado. En aquella primera etapa, Wyoming contó con colaboradores como colaboradores a Javier Cansado, Juan Luis Galiardo y Jimmy Barnatán.

Pero en la temporada siguiente, el espacio de La Sexta sufrió un cambio radical, pasando a ser diario y en directo, por lo que el presentador decidió cambiar a su equipo.

Se incorporaron al programa Beatriz Montañez, copresentadora junto al madrileño; y las reporteras Thais Villas, Yolanda Ramos, Cristina Peña y Usun Yoon.

Wyoming y Thais Villas, en 'El Intermedio'. LA SEXTA

De todas ellas, solo Villas continúa en El Intermedio 18 años después: "Son muchos, madre mía… Son muchos. En televisión es un milagro. Habrá muy pocos programas que hayan durado tanto con un mismo presentador", afirmó la periodista.

Eso sí, los años no pasan en balde y los cuerpos se resienten. La reportera reconoce entre risas que "la idea del programa es la misma, contar la actualidad con un toque de humor, pero a mí me duelen más cosas".

Conocedora de la política y de los políticos

Thais Villas ha logrado multitud de contactos entre los políticos españoles gracias a su trabajo a las puertas del Congreso para el programa de La Sexta.

"Hay gente que le hace ilusión pasar por el Congreso y verme. Cuando empezamos a hacer los reportajes con políticos, estaba Zapatero de presidente y todos sus ministros. Todo ha ido cambiando, pero yo ahí sigo. Mala hierba nunca muere", comenta entre risas.

Thais Villas, en 'El Intermedio'. LA SEXTA

La periodista ha hecho de todo con los políticos que se han prestado, desde ir a la compra con ellos, les ha invitado a una tapa, ha bailado, les ha propuesto besarse e incluso han respondido a las preguntas más íntimas que se le ocurrían.

Uno de los que recuerda especialmente fue el que hizo con Miquel Iceta, donde el político se puso a bailar con ella en el despacho: "No di crédito con el baile porque fui con esperanzas nulas", confesó.

"El tema era ponerle música y que aguantara sin bailar. Antes de que entrásemos en su despacho, me dejó ver su playlist y pensé que ese señor podría ser yo, ahí estaba todo lo que yo me he bailado toda la vida", recordó Villas.