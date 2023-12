Guillermo Fesser vuelve a 'El Intermedio' en La Sexta mientras presenta '100% Únicos' en Telecinco

Guillermo Fesser estrenó el pasado lunes un nuevo programa en Telecinco, 100% Únicos, donde personas con diferentes Trastornos del Espectro Autista (TEA) entrevistan a personajes famosos.

El periodista decidió abandonar Estados Unidos durante unos meses para realizar las grabaciones de su nuevo proyecto en Mediaset, lo que hacía indicar que dejaría su puesto como corresponsal para El Intermedio.

Pero no ha sido así, ya que Fesser apareció este jueves en el plató del programa de Wyoming para hablar sobre la relación entre Israel y Estados Unidos.

Wyoming y Guillermo Fesser, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

"Tenemos con nosotros a nuestro corresponsal itinerante Guillermo Fesser, y digo eso porque este jueves no está en Nueva York, sino mucho más cerca", afirmó Wyoming presentando a su colaborador, que estaba sentado a su lado.

"Estoy de corresponsal en el exilio, que es muy novedoso", le dijo el periodista al madrileño. "Lo de venir por estas fechas... casual no suena. Que pasa, que donde esté el jamón, que se quite la hamburguesa con pepinillo", afirmó Wyoming, sin citar el programa de Fesser en Telecinco.

El colaborador le contestó entre risas que "no solo el jamón, hay una lista de alimentos que no quiero mencionar por no dejarme ninguno fuera que estoy aprovechando mi estancia por España para merendármelos".