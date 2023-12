Dónde se puede comprar el número 12035 de la Lotería de Navidad que Isma Juárez le pasó por la espalda a Pedro Sánchez

El pasado lunes, a Isma Juárez, reportero de El Intermedio, se le ocurrió pedirle permiso a Pedro Sánchez para pasarle un décimo de la Lotería de Navidad por la espalda.

"Es el tipo con más suerte del mundo y creo que debería repartirla", afirmó el colaborador del programa de La Sexta sobre el presidente del Gobierno.

Para ello, Juárez acudió a la presentación del libro de Sánchez, Tierra firme. Cuando acabó el acto fue el momento en el que el reportero le pidió al presidente que le firmara su obra y, aprovechó, para pasarle el décimo por la espalda.

"¿Le puedo pasar mi décimo de lotería por la espalda? Porque usted es un hombre con suerte. Igual me puede tocar", comentó el reportero. A lo que el político le contestó: "Tú pásalo si quieres, no tengo problema".

¿Será el 12035 el número de la suerte esta Navidad?

El martes, Juárez le contó a Wyoming que el número de su décimo de la Lotería de Navidad era el 12035: "He dormido con el boleto, he desayunado y hasta lo he puesto una vitrina porque me he duchado con él, y no quería que se mojara, claro", afirmó el reportero.

El mallorquín añadió que "no me han llamado de Moncloa, pero me consta que el presidente del Gobierno no tiene décimo, así que si lo quiere, me va a tener que llamar…".

En este buscador de décimos puedes comprobar en qué administraciones se puede comprar este número. Se puede ver que el 12035 se puede comprar en administraciones de Albacete, Alicante, Barcelona, Madrid o Vizcaya, entre otras.

Cuidado con las compras 'online' de Lotería de Navidad

Suko, el espía tecnológico de El Hormiguero, advirtió en el programa de Antena 3 sobre peligro de comprar Lotería de Navidad por internet, ya que los ciberdelincuentes aprovechan estas fechas para robar a todo aquel que comete el más mínimo error en sus compras online.

¿Con qué debemos de tener cuidado a la hora de comprar Lotería de Navidad por internet? Lo primero, con las webs fraudulentas. Hay cientos que la utilizan como cebo", afirmó el colaborador.

"También con los Bizum, porque algunos premios de Lotería de Navidad se pueden cobrar de esa manera, algo de lo que se han enterado los ciberdelincuentes", señaló.

Para concluir, Suko dio un consejo a los espectadores: "Si el décimo de Lotería de Navidad que nos dan no vale 20 euros, es falso. Es su precio oficial, no existen ni rebajas ni chollos".