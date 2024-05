Tensión entre Alba Carrillo y Anne Igartiburu por Feliciano López: "A él le entra por una oreja y le sale por otra"

Hace unos días, Alba Carrillo se despachó a gusto contra una de sus exparejas, Feliciano López. "Él es que es inexpresivo total, pero cuando va a su coche sé que va ardiendo por dentro, que yo le conozco. ¡Toma, zarpazo!", dijo la modelo, con sorna, en declaraciones a Europa Press.

"Él no era para mí. Le gustaban los toros, es muy de extrema derecha. Quiero decir, no es yo", opinó la colaboradora de TVE. "Es de izquierdas él, pero de raqueta, luego de lo otro... Uff, colea de estribor mogollón".

Además, el periodista le recordó que López estaba inmerso en el Mutua Madrid Open de tenis, pues es el director del torneo. "Sí, bueno, es que él es el que lleva la Caja Mágica", ironizó. "Yo, de verdad, nunca he entendido cómo una persona que no sabe gestionar su nevera puede gestionar esas cosas a gran escala".

Tras estas palabras, la modelo se vio las caras con Anne Igartiburu, amiga del tenista, en el plató de D corazón, donde ambas trabajan. Y la tensión se palpaba en el ambiente. "Alba, por favor, ¿qué necesidad tienes tú de decir estas cosas?", le preguntó la presentadora.

"Lo siento, porque sé que le tienes mucho cariño. De verdad, te juro que me duele porque sé que es tu amigo y te tengo un grandísimo cariño, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando yo tuve una depresión por su culpa, mi madre me daba de comer con pajita y mi hijo tuvo que ir al psicólogo por todo lo que me pasó, no estabais ninguno", respondió Carrillo muy seria. "Así que voy a seguir riéndome todo lo que pueda", remató.

"Bueno, si a ti te sirve de terapia... Creo que a él le entra por una oreja y le sale por otra", reaccionó Igartiburu para zanjar el tema tenso para ambas y que no pasó desapercibido en las redes.