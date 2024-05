El "rumor en los pasillos de Antena 3" sobre Iñaki Urdangarin y su exclusivo círculo de amigos

Hace unos días, el abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, hacía públicos los problemas que está teniendo el exdeportista para encontrar un empleo: "No encuentra trabajo, pero he estado hablando con él y desde el punto de vista anímico yo le veo bien, fuerte, superando las situaciones pasadas...", afirmaba.

"Necesita un trabajo como mucha gente para poder desarrollar su día a día, tener una función, algo que le llene el día a día. Hoy en día buscar trabajo o encontrar trabajo no es fácil para nadie. Está complicado el mercado laboral, pero él sí que no deja de prepararse. En su pasado y en la situación actual no deja de estudiar", indicaba, sobre cómo se prepara para el mundo laboral.

De esto hablaron este domingo en La Roca, donde Pilar Vidal afirmó rotunda: "El rumor que hay en los pasillos de Antena3 es que le han hecho una oferta para ir a El Desafío". "El rumor viene una muy buena fuente", remató la periodista.

Juan del Val, que trabaja en el programa, sobre la participación del que fuera Duque de Palma. "A lo mejor se han iniciado conversaciones o a lo mejor no", señaló, dejando en el aire la posible participación de Urdangarin en el programa de Antena 3.

Además, Semana da una información este lunes sobre el círculo de amigos exclusivo de Iñaki, que tiene que ver con sus compañeros de equipo como Enric Masip, Carlos Ortega, Andrei Xepkin, Tomas Svenson o Joan Marín.

Hace unos días, el propio Iñaki dejaba claro que quiere desvincularse de la Familia Real. Se trataba de unas declaraciones del exdeportista a un periodista y un fotógrafo que le interceptaron en la calle. "Estoy divorciado y ya no tengo ninguna condena. Quiero ser una persona normal, con una vida normal y disfrutar de mis hijos y de mi libertad", les dice.

Urdangarin ya es un hombre libre. El exmarido de la infanta Cristina ha concluido la condena de cinco años y diez meses impuesta por la Audiencia de Palma de Mallorca por su implicación en el Caso Nóos.