La tensa llamada de Broncano a la madre de María Hervás: "Estamos enfadadas, un enfado de los gordos"

Las actrices Irene Esser y María Hervás presentaban la segunda temporada de la serie El inmortal en La Resistencia cuando a esta última se le ocurrió que el presentador, David Broncano, llamara a su madre en directo.

Eso sí, le advirtió que podría ser difícil, porque María Hervás y su madre "están enfadadas". "No sé si esto o le va a hacer mucha gracia y va a ser nuestra reconciliación o no le va a hacer gracia. Ha sido un enfado de los gordos, una problemática sostenida en el tiempo", hacía ver la actriz.

Entonces Broncano llamaba y Juana, la madre de María Hervás, que cogía el teléfono, por lo que el presentador le dijo que la llamaban de un programa de televisión.

Es mejor ver la llamada a la madre de María Hervás como ha ocurrido porque ha sido tenso.



Todos queríamos que acabase pero que no parara nunca. Si no lo habéis visto en el programa completo y lo estás viendo por primera vez en redes, échate un ratillo para escucharlo entero. 💎 pic.twitter.com/7U7mvlZxRx — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 11, 2024

"Estás en un programa de televisión, pero ¿tú quién eres?", le replicaba la madre con un tono seco. "Estamos entrevistando a tu hija...", acertaba a decir Broncano, antes de que Juana le interrumpiera: "Estáis en un programa de televisión y estáis entrevistando a mi hija, me parece muy bien, pero ¿quién eres? Tendrás un nombre, no?".

"Lo he puesto en silencio un momento, tu madre va muy fuerte", decía entonces Broncano dirigiéndose a la actriz, sorprendido del carácter de la mujer a la que estaba llamando.

"Es que de repente hablar con un sinnombre... comprenderás que no es justo que tú supieras que me llamo Juana...", seguía diciendo la mujer, por lo que Broncano volvió a dirigirse a la actriz, solidarizándose con ella: "Te entiendo perfectamente, es que tu madre...".

"Es un día especial para María y justo hoy se ha acordado de ti y nos ha dicho que eres camionera...", intentaba conciliar el presentador, pero no hubo manera: "Yo prefiero que me llamen transportista".

La madre también oyó un comentario fuera de micro de Broncano, y no dudó en replicar: "Dile a ese señor que no se pase ni un pelo que yo no se la monto a nadie, simplemente me gusta saber con quién hablo".

Irene Esser, intentando posponer la reconciliación y mediar, proponía tomar un café las tres juntas en otro momento. "Ya veremos, yo puedo tomarme un café con cualquiera", respondía la madre de Hervás.

"Papá te ha pillado Movistar porque querías ver la serie... ¿podrías hacer sin spoilers... ¿sabes lo que es un spoiler?", se ponía por fin al teléfono la actriz, tratando de reconducir la cosa hacia la promoción de El inmortal.

"Sé perfectamente lo que es un spoiler, no voy a contar nada de la serie ni de tu vida privada", respondía la madre y a continuación resumía la serie y acababa con un "Movistar Plus+..." y ahí el programa tuco que poner un pitido, sin que se sepa qué dijo, pero fue suficiente para que Broncano colgara precipitadamente el móvil.

"¿Qué haces colgando a mi madre? No me puedes hacer esto cuando llevamos sin hablarnos casi un año. Llámala y dile que es tu conexión", decía nerviosa María Hervás.

Restablecida la conexión, Juana aún preguntaba: "David, ¿esto me lo vais a pagar?", a lo que el presentador sólo acertaba a ofrecer unos chocolates. "No puedo tomar chocolate, aunque... ¿qué chocolate?", se mostraba más bromista la transportista, justo antes de que acabara la llamada más tensa que se recuerda en el programa.