Juan Inglés, el dueño de las discoteca Teatre, podría ser acusado de homicidios imprudentes por el incendio que ha dejado 13 víctimas mortales que, aunque no murieron en dicho local, se está investigando el origen del fuego. Por ello, José María Caballero, su abogado, ha hablado en Y ahora Sonsoles, pero la conversación ha acabado provocando una gran tensión.

El jurista ha justificado que la licencia cesó por subarrendar una parte de la discoteca, pero que sí cumplía todos los requisitos para desarrollar la actividad. A raíz de esta explicación, se ha distanciado de la discoteca Milagros: "Prueba de que se cumplen las condiciones es que cuando sucede este hecho [el incendio] en la Sala Teatre no existe ningún tipo de víctima ni de daño personal en ella".

"Se está planteando como si Teatre estuviera desarrollando una actividad clandestina", ha expresado el abogado. "Tuvo licencia, se perdió la licencia por esa cuestión estrictamente formal. Cuando le dijeron que no podía desarrollar la actividad se acreditó que cumplía todos los requisitos que decía la orden de cese y se siguieron haciendo inspecciones", ha insistido.

"Ahora mismo mi cliente está consternado por estas noticias que se están dando", ha recriminado Caballero. "Para mí la noticia es que hay trece muertos, lo otro lo defenderá en el juzgado", le ha contestado, entonces, Sonsoles ónega.

"El incendio ha perjudicado las naves industriales...", continuaba el abogado hasta que la presentadora le ha interrumpido enseguida. "No diga usted eso, que perjudicadas han sido trece familias por trece personas calcinadas".

"Permítame que diga lo que yo vea conveniente, o terminamos la entrevista y termina usted la declaración", le ha contestado el abogado. Por su parte, Ónega le ha lanzado: "También es mi obligación reclamar un poquito de sensibilidad".

"Pues nada, buenas tardes. Yo digo lo que tengo que decir, si a usted no le gusta, pues terminamos la declaración. Adiós, señora", ha dicho entonces José María Caballero, haciendo amago de abandonar la conexión.

No obstante, la tensión ha continuado cuando el abogado ha dicho que ellos son los primeros en lamentarlo y que su cliente es el que está más afectado. En ese momento, Antonio Naranjo se ha metido en la intervención: "No diga usted que su cliente es el más afectado haciendo trece muertos".

"Si usted no es cura, no venga usted a dar misa y no me diga lo que tengo que decir", le ha lanzado el abogado. "Un poquito de humildad vendría bien. Ha amenazado con irse, y si fuera yo ya le habría dicho que se fuera", le ha señalado el colaborador.