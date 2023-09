Tariq, el único soltero que sale de 'First Dates' sin pagar la cena: "Tienes mucha cara"

Tariq llegó a First Dates sin un céntimo en el bolsillo. De ello hizo gala al final de su cita. "Les decimos que hemos dejado el dinero en el vasito y ya está, nos piramos", comentaba el comensal, ante la incredulidad de Ana, si partenaire. "Yo no voy a pagar nada", añadía ella, mientras él repetía que no se había traído "ni un centavo".

Al enterarse de la situación, Carlos Sobera tuvo que intervenir. "No sé a qué estarás acostumbrado en tu pueblo, esté tiene una cara que se la pisa", señaló.

Las camareras gemelas insistieron al comensal que tenía que pagar, pero su respuesta dejó a todos boquiabiertos: "Yo pensaba que ella me iba a invitar (refiriéndose a su cita), invítame tú, algún papelito tienes que tener, Carlos", le pidió al presentador.

Entonces, el maestro de ceremonias, aunque reprochándole que tiene "mucha cara", acabó invitándole.

En el momento de la decisión final, Ana le dijo a su cita que no le perdonaba la vergüenza que había pasado con el momento simpa y que no quería repetir la experiencia.