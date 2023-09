Hallan muerto a un comensal de 22 años de 'First Dates' tras cuatro días desaparecido

Después de cuatro días desaparecido, el cuerpo sin vida de Enrique López Sáez, el joven de 22 años que participó en 2021 en First Dates, ha sido encontrado en los miradores de la Ronda del Júcar de Cuenca por agentes policiales, bomberos y voluntarios de Protección Civil que participaban en su búsqueda.

Se había difundido la imagen del joven de Albacete, hijo de Rosa Pilar Sáez, una expolítica del Partido Popular, en las redes sociales. Había esperanza, pero finalmente el 23 de septiembre hallaron el cadáver del joven que estudiaba Arte Dramático. Ha sido su familia la que ha confirmado la trágica noticia.

Ellos fueron los que denunciaron su desaparición. También el Festival de música Estival Cuenca, donde trabajaba un miembro de su familia, también se hizo un llamamiento para facilitar su encuentro o alguna pista que diera con su paradero.

El joven participó en 2021 en First Dates, cuando tenía 20 años. Fue a encontrar el amor y dejó huella, ya que acudió con el objetivo de encontrar a su "kinki", algo que dejó boquiabierto a Carlos Sobera.

En cuanto al tipo de chicos que le gustaba, aseguró: "Modernito, artista. Me gustan los yonkies, que esté en el banco, lo veas y digas: 'me va a joder la vida'. De esos me gustan a mí. Los macarras, no los buenos", decía, provocando la risa de Carlos y, de paso, haciendo su presentación viral en redes sociales.