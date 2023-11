Juan José Ballesta ha declarado en el Juzgado este martes ante la acusación de una mujer de agresión sexual. Dicha vecina de Parla también ha acusado al amigo de 'El Bola', y TardeAR ha contado tanto con el testimonio del actor como de su amigo.

El programa presentado por Ana Rosa Quintana ha emitido en exclusiva la declaración del actor: "Ese día no coincidí en ningún parque con Raúl. No la conozco de nada. No recuerdo haber coincidido con esa mujer en ningún lado el 20 de julio".

"A las 21.30 de ese día yo estaba en casa porque es a la hora a la que cena mi hijo, no salgo, solo me dedico a mi trabajo de actor y nada más. Nunca salgo", asegura Ballesta. "Es completamente mentira que le metiera los dedos en la vagina en una acera mientras iban a un piso", afirma.

Por otro lado, el actor deja claro: "No consumo ninguna sustancia. Desconozco por qué esta persona relata eso. Ha sido recoger la citación y de repente empezó a salir en todos los medios. Me sentí supermal. Raúl me había contado que ella ha estado en su casa y que la chica tiene problemas".

No obstante, sus declaraciones eran contradictorias a las de su amigo Raúl, según ha mostrado el programa de Telecinco. "Estuve con Juanjo en la chupitería. No me acuerdo de nada más ese día, fui solo con Juanjo, tomamos algo y nada más. Desconozco si Juanjo coincidió con ella en algún sitio", asegura, por su parte, el segundo acusado.

"Conozco a la denunciante desde hace mucho tiempo y también a su familia", explica el amigo del intérprete. "Ella quería irse a su casa e iba demasiado bebida. Le dije que viniese a la mía para que se le pasase y la dejase dormir en mi casa. Yo en mi habitación cerrada y, cuando me levanté, encontré una nota, pero ella ya no estaba".

"No le eché nada en la bebida. No la agredí sexualmente, no le estiré del pelo, no le dije que es prostituta, no ocurrió nada de eso", insiste Raúl. Por último, desmiente: "No la tuve retenida en mi domicilio, no le quité ni el DNI ni el móvil ni la cartera. No le di ninguna droga ni ninguna pastilla".