Juan José Ballesta declara ante el juez por una presunta agresión sexual

Juan José Ballesta declarará este martes en los juzgados de Parla en calidad de investigado por la presunta comisión de un delito de agresión sexual a raíz de una denuncia de una mujer por unos hechos que se habrían cometido el pasado mes de julio.

La supuesta víctima, de 47 años, denunció al actor y a otra persona que están siendo investigadas por el citado delito contra la libertad sexual.

La denunciante, que tiene una esquizofrenia paranoide diagnosticada, estuvo doce días ingresada en un centro psiquiátrico tras los hechos y al salir, denunció lo ocurrido.

Según la denuncia, el otro investigado retuvo a la mujer durante varios días, mientras que Ballesta le habría agredido sexualmente supuestamente en las inmediaciones de un cajero de Parla, en Madrid.

La defensa del actor asegura que su cliente no conocía a la denunciante. El propio Juan José Ballesta habló previo a su paso por los juzgados. "Es mentira todo, estate tranquilo. Se va a solucionar. Vosotros me conocéis. Sobran las palabras. Lo que tenga que decir sobre esta chica lo diré en el juzgado. Estoy tranquilo, no tengo nada más que decir sobre este tema", apunto el intérprete de El Bola.