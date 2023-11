Isabel Pantoja, ahogada por las deudas, quiere desahuciar a su familia: "No tiene sentimientos"

Isabel Pantoja, ahogada por sus deudas, está dispuesta a desahuciar a su familia. Así lo asegura el programa TardeAR, que indica que primero fue su hermano Juan, y ahora, es Junko, la viuda de Bernardo Pantoj, la que está en su punto de mira.

Según el espacio de Telecinco, la tonadillera quiere echar a su cuñada del piso donde vive actualmente, pero Junko se niega a abandonar la casa y, al parecer, le está poniendo las cosas muy difíciles a la artista.

"Nos ha dicho que lo está pasando fatal, que está pasando un sufrimiento muy grande y que es cierto que su abogada le ha aconsejado y le ha pedido que no se marche de esta casa", aseguró la reportera del programa desplazada hasta la casa de Junko, de la que, señalaron desde plató, no saben si, como viuda, tiene algún tipo de derecho sobre esa casa. "Así que no lo va a tener fácil Isabel Pantoja para que su cuñada se vaya de aquí", remató.

Según indica el entorno de la viuda a ECOS, "lo está pasando muy mal, pensar que puede quedarse en la calle la atemoriza. Isabel Pantoja es incapaz de entender la precaria situación de su cuñada, no tiene sentimientos".

Sobre Juan Pantoja, la reportera de TardeAR aseguró que ya se sabe a dónde se va a mudar. "A Triana, porque es el sitio donde nacieron todos los Pantoja y donde quiere pasar el resto de su vida".

Isabel Pantoja "tiene que deshacerse de algunas propiedades cuanto antes, porque tiene que tener liquidez. Una es la casa de Sevilla y otra es en la que vivía Bernardo hasta ahora, por lo que Junko se tiene que ir", señaló sobre este asunto Marisa Martín Blázquez.