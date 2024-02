Tamara Falcó desvela en 'El Hormiguero' un detalle íntimo que tiene con Íñigo Onieva

Tamara Falcó participó poco en la tertulia de actualidad de este jueves en El Hormiguero, pero cuando lo hizo desveló un detalle íntimo de su convivencia con su marido, Íñigo Onieva.

Pablo Motos comentó un nuevo challengue de redes sociales para saber si tu pareja te quiere: "Hay que pedirle que te lleve una naranja pelada. Si accede, es que te ama. Si no, no lo hace", explicó el valenciano.

Tras dar su opinión Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val, le llegó el turno a la marquesa de Griñón: "La naranja no. Hoy me han mezclado las proteínas", afirmó.

La tertulia de actualidad de 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

"Íñigo estaba en pleno proceso de hacerse unas y me las ha traído. Sabe que mis músculos no van a seguir creciendo si no me las trae", comentó entre risas.

A continuación, Motos también ha hablado de otra tendencia, la de las parejas que duermen en camas separadas porque uno se levanta antes que el otro, porque roncan...

Precisamente Roca afirmó que estaban siguiendo esa práctica por los ronquidos del escritor, que le molestaban al dormir. Entonces la hija de Isabel Preysler comentó que no tenía ese problema.

"Estoy recién casada. Dormimos abrazados", comentó, intentando acallar los rumores de crisis en su matrimonio con Onieva y arrancando los aplausos del público presente en las gradas del programa.