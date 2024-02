En los últimos días, una gran cantidad de usuarios de las redes sociales han decidido volcar su odio contra Ana. La mujer decidió compartir un vídeo de su hijo jugando en el parque, pero las críticas se centraron en lo peligroso que podía ser que el pequeño se desplazase descalzo.

Así, la mujer comenzó a recibir comentarios muy duros como, por ejemplo que "hay ataúdes pequeños muy monos". Unas palabras que, lejos de amedrentarla, le han servido para contar en sus redes lo oscuras que pueden ser muchas personas.

De esta manera, a través de su perfil de TikTok, Ana ha compartido algunos vídeos en los que ha respondido a los haters: "Hola, me encantaría saber en qué te afecta que mi hijo vaya descalzo por la calle. ¿Vas a dormir mejor por la noche?, ¿Vas a rendir mejor en tu trabajo?, ¿Vas a ser más feliz? Qué cojones te importa".

Además, Ana ha podido charlar este jueves con Espejo Público, desde donde ha destacado que los usuarios, en muchas ocasiones, buscan cualquier excusa para meterse en la vida de los demás y hacer daño: "Lo que necesita la gente que ha hecho estos comentarios es terapia".

Asimismo, la madre ha apuntado que en ningún momento se muestra el rostro del pequeño durante el vídeo, sino que solo se hace hincapié en lo feliz y tranquilo que está dando sus primeros pasos en los columpios del parque: "Tenemos una generación que cree mucho en la ciencia, pero solo para lo que les interesa. Creo que nadie sabe mejor que una madre lo que necesita su hijo y nadie se preocupa más que yo de mi hijo".

Por su parte, desde el plató del matinal de Antena 3, Susanna Griso se ha mostrado completamente de acuerdo con Ana y no ha dudado en darle un consejo: "Tú tranquila, no hagas ni caso a estas personas. Si yo tuviera que hacer caso a lo que me dicen en las redes sociales...".