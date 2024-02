Susanna Griso abandona 'Espejo Público' y se marcha a Canarias para "analizar el drama de la inmigración" en un programa especial

Este miércoles, los espectadores de Espejo Público se han quedado boquiabiertos con el anuncio de Susanna Griso. Mientras la presentadora entrevistaba a Natalia Sánchez y Dani Tatay, protagonistas de la nueva ficción de Antena 3, Sueños de libertad, ha anunciado algo completamente inesperado.

Los protagonistas de la serie que reemplazará a Amar es para siempre han invitado a los colaboradores del matinal al preestreno del primer capítulo. Sin embargo, Susanna Griso ha explicado que ella no iba a poder asistir al evento.

"Me tenéis que disculpar, no me pongáis chinchetas. Me tengo que ir a Canarias. Ya sabrán nuestros espectadores por qué. Saldré corriendo en unos minutos. Esto es lo último que hago en este programa hasta el viernes", ha explicado la periodista.

Minutos después, Miquel Valls, que ha tomado el testigo de Susanna Griso, ha informado a la audiencia de cuáles son los planes de su compañera: "La cifra de inmigrantes llegados de Canarias en los últimos meses está provocando una situación de colapso sin precedentes".

"Este viernes, en Antena 3, vamos a analizar el drama de la inmigración en Canarias con programas especiales de Espejo Público y de Noticias 1, con Sandra Golpe y con Susanna Griso", ha sentenciado el copresentador del matinal de Antena 3.