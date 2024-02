Gema López: "Candela no es la única afectada por la difusión de vídeos de Antonio Tejado. Las demás tienen que denunciar"

Como es habitual, este miércoles las revistas han llegado a los kioscos y, tras la portada protagonizada por Alejandra Rubio, Carlo Costanzia y su beso, ahora son las exparejas de Antonio Tejado quienes ocupan todos los titulares.

Candela Acevedo ha aparecido en la revista Lecturas para comentar cómo fue el fin de su relación con el sobrino de María del Monte, en prisión provisional por su presunta implicación en el violento atraco a la casa de la cantante.

"Me llamaron conocidos y me dijeron que habían visto imágenes mías", ha asegurado la mujer en la citada publicación. Por su parte, desde el plató de Espejo Público, Luis Pliego ha destacado que "ella ha estado avergonzada y nunca contó qué se estaba dirimiendo en ese juicio".

"Antonio Tejado es autor penalmente responsable de un delito de revelación de secretos y es condenado a una pena de siete meses y quince días de prisión mas una multa de 6.000 euros. Se acuerda la suspensión de la pena de prisión impuesta a Antonio Tejado García durante un periodo de dos años condicionado a que no vuelva a delinquir durante este periodo, al pago de la responsabilidad civil y a que comunique al juzgado los cambios de domicilio. Esto tiene fecha de 2023", ha explicado Luis Pliego.

Una información que ha dejado boquiabiertos al resto de colaboradores, pues si Antonio Tejado fuera declarado culpable de ser el autor intelectual del robo en casa de su tía, habría incumplido la condición de la sentencia mencionada anteriormente.

Ante esto, Gema López ha apuntado: "Candela no es la única mujer a quien Antonio grabó y difundió y no recuerda cómo pasó la noche. Yo solo pediría a esas mujeres que tengan la valentía, como lo ha hecho Candela, de dar ese paso adelante. Insisto, no es un hecho aislado ni una única mujer".