Candela Acevedo ('GH VIP'), exnovia de Antonio Tejado: "Está condenado por difundir vídeos íntimos míos"

Candela Acevedo, conocida por el público por su participación en GH VIP, se ha pronunciado para la revista Lecturas sobre la complicada relación que mantuvo en el pasado con Antonio Tejado.

Entre los testimonios de la expareja del sobrino de María del Monte, se encuentran delitos sexuales. Y es que Acevedo ha contado que difundió vídeos suyos manteniendo relaciones sexuales.

Según la exconcursante de GH VIP, "Antonio está condenado por difundir vídeos íntimos" suyos. "Me llamaron conocidos y me dijeron que habían visto imágenes mías", desvela para Lecturas.

La exnovia de Tejado ha hablado también de la posible razón de esta difusión: "La intención, supuestamente, de Antonio cuando le envía vídeos a un chico es que después quería mantener relaciones con él para calentarlo".

Por este delito, Antonio Tejado fue condenado a siete meses de prisión y a pagar 6.000 euros de multa, pues "el juicio no se hizo". "Como él no tenía antecedentes penales, mi abogada me dijo que era mejor llegar a un acuerdo. Él reconoció los hechos. Me pagó una parte. Me debe otros 3.500 euros", explica Acevedo en Lecturas.