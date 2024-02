'EP' revela el hallazgo de una báscula, tres teléfonos y dos kilos de mefedrona en la casa del párroco de Don Benito

La detención del cura de Don Benito, en Extremadura, ha generado una gran conmoción en el municipio. Tal como ha apuntado este miércoles el periodista Luis Fernando Durán en Espejo Público, la investigación ha revelado que el párroco traficaba con mefedrona, una sustancia que se utiliza como estimulante sexual.

Asimismo, el periodista del matinal de Antena 3 ha explicado que el párroco mantenía una relación con un hombre con el que convivía en la casa parroquial.

Durán, además, ha agregado que los investigadores han hallado en la casa parroquial un total de 3.000 euros, una báscula y dos kilos de mefedrona, la sustancia con la que, presuntamente, comercializaban. Por su parte, en su declaración, el cura ha defendido que todo era un plan de su pareja y que, además, él no estaba al tanto de estas actividades ilegales.

De la misma manera, el periodista ha explicado que, supuestamente, el párroco y su pareja contactaban con sus clientes mediante una aplicación de citas homosexual. Además, en el registro llevado a cabo por la Policía se han encontrado tres teléfonos móviles y varios ordenadores.

Por su parte, Cecilia, vecina del edificio en el que reside el párroco y feligresa de la parroquia de San Sebastián ha apuntado: "No sé de dónde se han sacado que el otro señor es su pareja. Es un señor que lleva poco tiempo viviendo con él y no les he visto nunca juntos. Paso por su puerta siempre que salgo o entro y para nada les he visto. Le he visto a él saliendo con su perro a pasear".

Cecilia, además, ha recalcado la buena relación del párroco con los más pequeños: "Los niños están encantados con él y no entiendo lo que está pasando. El cura ha hecho una obra de caridad metiendo a esta persona en casa por ayudarle, hacerle un favor... y luego ha pasado lo que ha pasado".