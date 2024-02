'Vamos a ver' entra en los narcovestuarios de San Blas, en Madrid: "Aquí no se vende droga, hay gente que trabaja"

La situación en el barrio de San Blas, en Madrid, se ha convertido en algo insostenible para los vecinos que, desde hace meses, denuncian la existencia de unos narcovestuarios en unas instalaciones deportivas.

Tal como han apuntado los vecinos en varias ocasiones, en este lugar juegan menores de edad que, cada día, ven cómo se lleva a cabo el tráfico de droga y cómo algunos de los okupas, incluso, la consumen delante de ellos.

Así, este martes, Vamos a ver ha logrado entrar en uno de los narcovestuarios y, además, el matinal ha podido hablar con uno de los okupas que viven allí: "Aquí hay gente que trabaja, no se vende droga".

"Ha habido filas hasta para recoger la droga. Esto se arregla y vuelve a pasar. El Ayuntamiento no hace ni caso", ha destacado una de las vecinas, desesperada con la situación. Por su parte, uno de los inquilinos ha explicado que en su familia son once personas, nueve de ellos niños, y compró el vestuario "a un marroquí por mil euros".

Además, la reportera del matinal de Telecinco ha destacado que, en el poco tiempo que ha podido estar con los agentes de Policía, quienes tienen orden de que los okupas y drogodependientes no consuman en la calle; aunque no pueden desalojarlos puesto que no hay una orden judicial que lo autorice.

"El olor es insoportable", ha destacado la reportera, a lo que la inquilina ha respondido que "eso es por las tuberías". Sin embargo, la periodista ha apuntado: "No, aquí huele a la droga". De la misma manera, el matinal ha agregado que las tiendas cercanas se están aprovechando de esta situación y venden los utensilios necesarios para el consumo.

Asimismo, la periodista de Vamos a ver ha apuntado que no solo se lleva a cabo el tráfico de sustancias, sino que también se ejerce la prostitución. Desde el plató del matinal, Joaquín Prat ha sentenciado: "Esto recuerda a los años de la heroína que tuvo que padecer este país. Cuántas familias tuvieron que padecer la muerte de hijos e hijas por la puta heroína.