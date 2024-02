Este viernes, Susana Díaz ha sorprendido en la mesa VIP de colaboradores de TardeAR al aparecer con un vendaje que unía dos dedos de su mano derecha.

La política y colaboradora del programa de Telecinco ha sido preguntada al comienzo de la emisión por esta lesión por Frank Blanco, presentador del formato cuando Ana Rosa se ausenta los viernes.

"¿Sabes lo que me pasó? Me cogí los dedos con una puerta de hierro", ha relatado Susana Díaz. A ello, ha aclarado el dolor que sintió: "Llegué medio llorando al centro de salud".

La colaboradora ha continuado contando: "Llegué y me recibe Petra, que es la que me ha curado. Yo llorando y esmorecida, con un dolor que me moría".

'A cambio' de curarla, la sanitaria le pidió que hablara de ella en el programa de Telecinco, y así lo ha hecho la política: "Me dijo: 'Susana, te voy a curar, pero acuérdate en Ana Rosa de que te he curado yo. Aquí estoy, Petra, con el ibuprofeno'".