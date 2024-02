La Pelopony da más detalles de su 'affaire' con Antonio Tejado: "El 'no' no lo entiende"

Coincidiendo con el ingreso en prisión provisional de Antonio Tejado, acusado de pertenecer, presuntamente, a una banda criminal dedicada a robar con "violencia e intimidación" en casas de Andalucía -entre ellas, la de su tía, María del Monte-, Mediaset se ha hecho eco de algunas informaciones relativas a la vida pasada del sevillano, tales como el affaire que tuvo con La Pelopony tras su paso por Supervivientes 2014.

Debido al revuelo que ha generado, la artista que, recientemente, enseñó su nuevo rostro tras someterse a seis operaciones estéticas simultáneas en Turquía, se ha visto obligada a tomar cartas en el asunto, recurriendo a su perfil de redes sociales para manifestar su disconformidad.

"Bueno, me he quedado en shock porque me meto en Twitter y acabo de ver que Telecinco ha publicado lo mío con Antonio Tejado que pasó hace 10 años", ha comenzado diciendo la catalana, visiblemente molesta, a través de historias de Instagram. "Y es como... Joder macho, o sea, todo lo que hagas en Telecinco perdura la vida", ha añadido.

Consciente de que el caso de Antonio Tejado está de plena actualidad, la influencer rechazó la propuesta que le hicieron para que contase su versión en TardeAR: "Me han llamado esta mañana del programa de Ana Rosa Quintana, pero yo ya le he dicho que yo no hago nada gratis. Que si no está mi representante por en medio, yo no voy a entrar en directo".

A pesar de la "rabia" que supone para ella "revivir" ese momento, la catalana no ha dudado en dar más detalles del que fuera su compañero en Supervivientes. "Es que era muy pesado. Sabes aquello que dices: 'Ya, mira, me dejo porque es que si no me va a violar'. (...) Es tontísimo y pesado ese niño. Y él, el 'no' no lo entiende", ha asegurado, recordando que tan solo quería que la "dejara en paz".

Asimismo, 'La Pelos' ha compartido un fragmento de la entrevista que le hizo Jorge Javier Vázquez en Sálvame Deluxe, donde ha revelado el verdadero motivo para concederla. "Por este 'Deluxe' yo cobré 12.000 euros limpios, que usé para pagar Géminis", ha señalado, refiriéndose a su tema. Y es que, dado que Antonio no le pagó, "tuvo que pagar Telecinco". "Porque soy buena, pero no tonta", ha zanjado.