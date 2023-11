Susana Bianca, de 'GH VIP 8', aclara si pretende que Zeus Tous pague sus deudas: "Nadie tiene empatía conmigo"

Desde que el pasado jueves fuese expulsada de la casa de Gran Hermano VIP 8, Susana Bianca ha recibido un aluvión de comentarios en redes sociales que critican su paso por el reality. Lejos de quedarse callada, la modelo curvy ha decidido defenderse de los ataques.

Y es que la amiga de Amor Romeira lleva varias semanas denunciando la imagen distorsionada que el programa ha creado de ella a través de los vídeos -"fuera se está vendiendo algo que no es"-, sin embargo, esta es la primera vez que lo hace a través de su cuenta de Instagram, sobrepasada por la situación.

"Siento que nadie tiene empatía conmigo", le confesaba Susana este domingo a Ion Arramendi en plató antes de romper a llorar. A su juicio, su actitud hacia su novio, Zeus Tous, ha sido malinterpretada hasta el punto de darse a entender que incentibaba a que abandonara. "No sé cómo explicarlo... quizá no valgo para esto", concluía.

Recientemente, la modelo ha roto definitivamente su silencio pronunciándose acerca de uno de sus comentarios más polémicos. Y es que, en más de una ocasión, Susana le ha revelado a Zeus su deseo de prolongar su estancia en el concurso para, así, poder afrontar sus deudas. Una íntima confesión que muchos internautas han entendido como una petición velada para que su chico le diese el dinero para pagar sus deudas.

"Menos mal que me lo tomo todo a risa, pero ya lo que me faltaba es que con mi propia pareja, con mi mejor amiga o con mi familia no pueda hablar de mis problemas. Si tengo deudas y lo hablo con mi pareja... ¡Madre mía! Es que está la gente malinterpretando e inventándose unas cosas...", ha escrito Susana a través de sus historias de Instagram.

Tomándose los ataques con cierto sentido del humor, la modelo ha ironizado reconociendo que le va a pedir a Zeus que le compre una casa si se hace con el premio final, ganando el reality. "Ya les puedo asegurar que siempre me he pagado todo yo solita y lo seguiré haciendo", ha sentenciado.