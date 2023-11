Laura Bozzo, al límite, amenaza con abandonar 'Gran Hermano VIP': "Ya se sabe quién va a ganar"

A tan solo veinticuatro horas de conocer quién será el nuevo concursante expulsado de Gran Hermano VIP 8, Laura Bozzo se encuentra al límite. Después de que la audiencia salvase el pasado martes a Michael Terlizzi, tanto la presentadora como Zeus Tous, los nominados restantes, han reaccionado con amenazas de abandono.

Y es que esta inesperada situación no habría sentado especialmente bien a Bozzo, teniendo en cuenta que, en semanas anteriores, siempre se había salvado de la nominación antes de la gala del jueves. Así, al menos, lo ha comunicado la peruana denunciando el giro de los acontecimientos. "Qué raro me parece que toda la gente me quiera y de repente todo el mundo me odia", le ha señalado a Lara Álvarez.

"No tengo problema", ha añadido. "Yo cojo ahora mis maletas y me voy, hablo con el Súper y me voy". Unas contundentes palabras que evidencian su malestar ante el decreciente apoyo del público que ha aumentado sus ganas de irse a casa. "Con todo respeto, de lo que yo sé de televisión, esto no lo entiendo. Como no lo entiendo, prefiero retirarme", ha expresado.

Lejos de quedarse ahí, Bozzo ha dado un golpe sobre la mesa, poniendo en valor su paso por el concurso. "Yo vine, di lo mejor de mí, me divertí... Lo pasé increíble. Era un reto para mí llegar al corazón del público y creo que llegó un momento en el que yo veo cosas que no me convencen, entonces tal vez no sea la persona indicada para este juego que ya se sabe quién va a ganar", ha sentenciado.

Sin embargo, Laura Bozzo ha dado un volantazo en su estrategia dentro del concurso, con un comentario que ha sorprendido Pilar Llori. Y es que la presentadora en los últimos días había defendido la teoría de que su mala relación con Jessica Bueno, con quien ha protagonizado varias discusiones, le ha llevado a perder el apoyo del público.

Una postura que contrasta enormemente con sus recientes palabras. "También es bonito que haya amistad entre un hombre y una mujer...Yo no soy nadie para juzgar. Se les ve unidos como unos amigos, se divierten", ha expresado. Tras observar el malestar de Pilar, Laura ha mencionado a la influencer en su cambio de discurso. "No se puede obligar a un hombre a que te quiera... No me voy a meter más en su bucle. Estoy perdiendo mi concurso por meterme en su bucle... Ahora está furiosa conmigo", ha concluido.