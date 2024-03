El supuesto pistolero de San Pedro del Pinatar: "No tengo armas, prefiero ir a la cárcel que al cementerio o que se rían de mí"

La localidad murciana de San Pedro del Pinatar se quedó sumida en una gran conmoción al conocer que Picholo, un joven de 22 años, presuntamente, había disparado a un hombre en su domicilio a causa de, supuestamente, un ajuste de cuentas.

Este lunes, Vamos a ver ha mostrado la entrevista a Picholo, presunto autor de los disparos: "Tengo 22 años y te aseguro que al cementerio no me voy a ir. Miedo no tengo ninguno, no hay que tenérselo a nadie en esta vida, nadie entra por la boca de nadie".

"Ahora mismo me encuentro en busca y captura. Yo tengo que tomar también mis cosas para que esto no vaya a más o, si no, un día, ¿qué? Me van a pillar y me van a meter en una caja de pino", ha agregado el joven.

Acerca del supuesto ajuste de cuentas, Picholo ha remarcado: "A mí, el clan de los cocos me ha dejado encerrado en una casa y me pegaron. Yo a ellos no les he hecho ningún daño, todavía. Yo no he llegado a la puerta de nadie a disparar, yo no sé los problemas que ellos tendrán o a lo que se dedicarán para que una persona vaya a disparar a su casa".

"Yo no tengo pistola ni escopeta, no tengo armas. A mí, si ellos me dejan tranquilo, yo les dejaré tranquilos. Si juegan conmigo, pues el que más pueda y ya está. Prefiero irme a la cárcel que ir a cualquier cementerio o que se estén aprovechando o riendo de mí", ha sentenciado el joven.