Sugar Baby deja sin palabras al jurado de 'Factor X': "Una discográfica te apartaría de tu vida tan maravillosa"

Sugar Baby apareció sobre las tablas de Factor X con un body que ya, de principio, sorprendió mucho al jurado del programa musical. La colombiana explicó a qué se dedicaba, sorprendiendo a Lali Espósito: "Soy influencer, es un estilo de vida dinámico".

La joven, de 25 años, presentó una canción compuesta por ella misma. "Se llama El amor no tiene edad, porque me llevo 30 años con mi pareja", explicó. "¡A la mierda!", reaccionó Lali rápidamente. "¡Pero tu novio es Walt Disney!", añadió, al ver el hombre que aparentaba menos edad.

"La sociedad siempre te juzga, pero lo principal es lo que tiene uno en el corazón", reivindicó la aspirante. Tras ello, interpretó su canción reguetonera. Abraham Mateo no podía dejar de reír, aunque trataba de esconderlo sin éxito: "Me has dejado sin palabras".

Sugar Baby no convenció al jurado, que intentó ser suave con sus críticas. "Esta canción podría ser interesante en una discoteca", aseguraba Abraham. "Me ha costado entrar en tu universo y la letra me ha perdido", señaló Willy Bárcenas.

"Creo que tienes una vida maravillosa, y una discográfica te apartaría de tu vida tan maravillosa. Para mí es un no", le dijo Vanesa Martín. Finalmente, todos le dieron un no.