La sorprendente confesión de Tamara Falcó: "No sé donde está mi anillo de bodas"

Cada nuevo dato que se conoce sobre el enlace de Tamara Falcó deja sorprendidos a todos sus seguidores. Y es que, la vida de la Marquesa de Griñón no ha dejado de dar vueltas desde que se comprometiera con Íñigo Onieva.

Ahora, la joven no ha dudado en aceptar la invitación de Joaquín Sánchez para responder a todas las preguntas del que fuera futbolista en el Betis. Ambos se encontraron, por primera vez, en el Palacio de Viñuelas. "Menudo sitio bonito has escogido", empezó a decir Tamara antes de comenzar la entrevista.

Y es que, como así destacó el ahora televisivo, la socialité se ha convertido en "la mujer del momento" desde su boda. "Estoy megacasada" ha asegurado la colaboradora de El Hormiguero entre risas cuando le felicitaba por el enlace.

Como no podría ser de otra manera, su paso por el altar ha sido uno de los temas principales de su conversación. Aunque, lo que no esperaba el presentador de El novato era la sorprendente respuesta que la marquesa estaba a punto de hacerle. Al preguntarle por el anillo de boda, Tamara no dudaba en enserárselo: "Este es el que es porque lo cierto es que el otro día se me cayó y no sé dónde está".

Ante la noticia, Joaquín no pudo evitar echarse las manos al la cabeza: "¡No me puedo creer que hayas perdido el anillo de boda!". Pero a ella no parecía afectarle en especial, pues no duda en que volverá a encontrarla en algún momento: "Me estaba un poco grande, pero estoy segura de que aparecerá".