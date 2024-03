Un soltero de 'First Dates' deja en shock a su cita al no saber dónde está Murcia

Cocco y Andrés han sido dos de los solteros que han pasado recientemente por el programa First Dates. La moda ha sido el punto de conexión que ha unido a ambos desde un primer momento: Cocco es modelo, mientras que Andrés es diseñador. Aunque la primera impresión que han tenido uno del otro ha sido buena, el shock llegó cuando Cocco ha tratado de adivinar el lugar de origen de Andrés: Murcia.

"Me ha gustado que hemos tenido ese punto de unión que es la moda y he visto que el chico reflejaba su identidad a través de la moda y su apariencia estética", ha comentado Andrés al equipo del programa.

Durante la cena, Cocco se ha interesado por el lugar de procedencia de Andrés, a lo que el diseñador le propuso un juego de adivinanzas. "No tengo acento, pero ¿te doy una pista? Soy del sur", indicó Andrés.

"Andalucía", fue la primera respuesta que se le ocurrió a Cocco, y que Andrés le dijo que no. Tras descartar Extremadura, Andrés le dio una segunda pista: "Al lado del agua, del mar". "Valencia", respondió Cocco de manera errónea.

"Casi, más abajo", comentó Andrés ante un Cocco, cada vez más intrigado. "¿Y qué hay ahí?", se preguntó, antes de probar suerte con "el Peñón de Gibraltar", lo que provocó las risas de su cita.

"No sabe dónde ubicarme en el mapa de España, y mira que es pequeño", se sinceró Andrés ante las cámaras del programa.

El diseñador se dio por vencido y le dijo que era de Murcia, una afirmación que desconcertó a Cocco y dejó en evidencia sus pobres conocimientos en geografía. "Pero eso está en el norte, no en el sur", le dijo.

La explicación de Andrés de que Murcia quedaba al sur de España no pareció convencer a Cocco, que se expresó de la siguiente manera ante el equipo de First Dates: "Yo pensaba que estaba debajo de La Rioja o debajo de Aragón, por ahí, ¿no? Ahí está".

"Pues nunca he estado en Murcia", terminó diciendo Cocco a su cita. "Pero me gustaría ir, por la gracia...", ha añadido. "¿Cómo vas a ir por la gracia? Yo por la gracia no te invito", le respondió Andrés. Tras la surrealista cena, ninguno de los dos ha escogido tener una segunda cita para darse otra oportunidad.