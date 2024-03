Una soltera se encuentra con su padre en 'First Dates': "No me has dicho nada"

Nerea, una joven de 21 años de Barcelona, se ha llevado una gran sorpresa al encontrarse con su padre en el programa First Dates. Mientras aguardaba por su cita en la entrada del restaurante, alguien que se encontraba en la sala le llamó la atención: "Ay, me ha parecido ver a mi padre", ha dicho, sorprendida.

"He escuchado su voz", ha añadido antes de adentrarse en la sala donde había varios comensales manteniendo citas en ese momento, y se dirigió a uno de ellos. "¿Papá?", preguntó en alto.

El padre de Nerea, Roge, pegó un brinco de su asiento cuando la vio, ya que no se lo esperaba. "Perdona, es que es mi hija", se excusó ante su cita.

¿Pero qué haces aquí tú?, le dijo Roge a su hija, antes de fundirse ambos en un abrazo. "Me he quedado a cuadros, no me lo esperaba para nada", ha confesado Nerea a las cámaras del programa.

Ante la pregunta de su hija de qué hacía en First Dates, Roge le ha respondido que "buscar el amor". Laura Boado, la camarera del programa, no daba crédito a la escena que tenía delante. "¿Pero no os habíais dicho que veníais?", ha comentado, sorprendida.

Roge ha sido el primero en explicarse. "Yo me divorcié de su madre hace seis años, y el contacto que tengo con ella (su hija) es de cómo estás, qué tal el trabajo y ya", ha dicho delante de Nerea. En el reservado, Roge ha contado que de vez en cuando va a Sant Boi, pero que a veces coincide que su hija ha quedado con sus amigos, "ella tiene su vida, no es una cría de 12 o 14 años, va a cumplir 22 años y tampoco quiero estar encima de ella", ha agregado.

"Pero no me has dicho nada", le ha reprochado su hija, que seguía con cara de sorpresa. "A ver, que yo tampoco", ha admitido Nerea, entre risas. "Qué fuerte", ha agregado, por su parte, Roge, que todavía estaba interiorizando el haberse encontrado con su hija en el programa.

"Hacía ya un par de meses que no teníamos contacto por tema personal, pero por nada más. El encontrármelo aquí de golpe y porrazo me ha impactado", se ha sincerado Nerea.

"No estoy acostumbrada a ver a mi padre teniendo una cita, no me lo esperaba. Pues luego nos vemos", le ha dicho la joven a su padre, antes de que este regresase a la sala para retomar su cena. "Esto nunca nos había pasado", ha concluido la camarera Laura Boado.