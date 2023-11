Sergio Ramos podría estar viéndose con otra mujer, según Marisa Martín Blázquez: "Se habla de un nombre concreto"

La supuesta crisis en el matrimonio de Sergio Ramos y Pilar Rubio ha llegado a las tertulias de televisión, que están ocupando gran parte de su tiempo en hablar de los últimos movimientos y noticias que tienen que ver con la pareja.

El hecho de que Pilar Rubio, que sí estaba invitada a los Grammy Latinos, no acudiera a la gala, hizo que las alarmas saltaran en torno al matrimonio.

"Pilar Rubio sí estaba invitada a la gala de los premios Latin Grammy, pero no quiso ir", dijo desde el plató de Espejo Público Pilar Vidal, que, además, apuntó: "Me dicen que no se van a separar, que el matrimonio es sólido y hay una serie de pactos indestructibles".

"Pero también me dicen que no hay buena relación entre Pilar y la familia de Sergio Ramos. Por eso, que Ramos haya vuelto a Sevilla no es de su agrado. Ella se había acostumbrado a lugares como Abu Dabi o París, donde estaba más cómoda...", ha agregado Vidal, a lo que Gema López ha completado: "Porque tenía lejos a la familia de él".

Otra impactante información se dio, casi a la misma hora, en el plató de Vamos a ver, donde Marisa Martín Blázquez comentó: "Sergio podría tener otro tipo de relación con alguien más. Hay gente que apunta que podría haber estado con alguien más y hasta se habla de un nombre concreto que de momento no quiero citar".

Además, horas antes, Socialité había apuntado que Sergio Ramos estuvo acompañado por tres amigas en la fiesta que el cantante Alejandro Sanz celebró antes de la gala de los Latin Grammy.