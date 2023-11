Daniel Sancho no actuó solo: la declaración policial que supone un giro radical en el caso

Siguen las novedades en el caso de Daniel Sancho, en prisión tras confesar el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. Ha sido el primer policía que interrogó al cocinero español y que, además, es el número dos del coronel Panya, jefe de comisaría de Koh Phangan, el que este lunes filtró nuevos datos que darían un giro radical al caso, sobre todo si nos atenemos a la defensa del hijo de Rodolfo Sancho, que intetna tirar por tierra la versión de la premeditación en el presunto asesinato del médico colombiano.

Según señaló este agente, que logró ganarse la confianza del español desde el primer interrogatorio, cuando Daniel habría confesado todo, si imputan algo "tan grave" como asesinato con premeditación, lo hacen "con pruebas contundentes".

"Daniel admitió lo que había preparado todo, ha aceptado haber matado con premeditación, ha confesado que había comprado cuchillos y claro que tenemos todo lo que utilizó para desmembrar su cuerpo. Utilizó, también, los cuchillos que se encontraban disponibles en la habitación del resort porque los que compró no estaban lo suficientemente afilados, pero los de la habitación sí", dijo el policía a Vamos a ver.

Respecto al modo de morir de Arrieta, agregó: "La fractura del cráneo no fue un accidente, fue Daniel Sancho el que cogió la cabeza y la golpeó con fuerza contra el lavabo".

Pero si hay algo que llamó la atención de todos los datos que deslizó, y que podría cambiarlo todo, es que "Daniel no llegó a Tailandia procedente directo de España". Aunque no quiso entrar en detalle, el coronel aseguró que "vino de otro país acompañado por otra persona, pero no os puedo contar más detalles. Lo veréis en el juicio", señaló.

Este nuevo detalle refuerza una de las primeras teorías que ya comentó de la abogada Carmen Balfagón, contratada por Rodolfo Sancho, que decía que el joven cocinero no había actuado solo: "Estoy segura de que estaba acompañado. El desmembramiento de un cadáver lleva mucho tiempo. Dicen que pueden ser tres horas solo si estás ayudado por alguien. Es absurdo que se lleve una parte al mar y no se lleve el resto. Si alquila un kayak y tira todo el cuerpo, nunca se hubiera descubierto", señaló en su momento.