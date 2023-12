Sebastiá D'Arbó, experto en ciencias ocultas, cuenta su experiencia con lo paranormal: "Vi a mi abuela en el piso de enfrente"

En los últimos días, los medios de comunicación se han hecho eco de la presencia de un fantasma en el hospital Puerta del Mar de Cádiz. Se trataría, según los pacientes y sanitarios que los atestiguan, de una enfermera vestida de época.

Tal como han apuntado los testigos, se trata de una mujer que se aparece en la primera planta del centro sanitario y que intenta interactuar y consolar o tranquilizar a los familiares que se encuentran en las salas de espera.

Ante esto, este martes, Espejo Público ha contactado en directo con Sebastiá D'Abró, psicólogo y periodista experto en ciencias ocultas, quien ha destacado que él mismo ha ayudado a muchas personas a ponerse en contacto con quienes ya no están entre nosotros.

Asimismo, el experto ha narrado su experiencia personal con lo paranormal: "Estaba en casa y, en el balcón de enfrente, vi a mi abuela como despidiéndose, pero no podía ser que estuviera allí porque estaba internada en un centro cuidada por monjitas. Me caí de espaldas en el sillón y, al poco, me llamaron las monjas diciéndome que mi abuela acababa de fallecer y que su último deseo era verme a mí, a su nieto".

Finalmente, Sebastiá ha sentenciado: "Esto tiene una explicación. El fantasma que yo vi es el resultado de un proceso ideo-imaginativo mío. Estos son los fantasmas que la gente ve, son los fantasmas subjetivos".