Samantha Vallero-Nágera, al borde de las lágrimas tras escuchar la historia de una aspirante a 'MasterChef 12'

Másterchef es uno de los programas más conocidos de la RTVE. Por su plató han pasado todo tipo de personas, desde anónimos hasta famosos que han dejado huella. Cientos de personas han intentado llegar hasta lo más alto, donde Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz siempre han estado como jueces.

Aunque, no solo son los encargados de calificar las recetas de los aspirantes, también hacen todo lo posible para poder ayudar a mejorar las destrezas de los participantes. Por ello, no es de extrañar que en muchos casos, los concursantes hablen con ellos y cuenten algunas de sus anécdotas más importantes.

Prueba de ello fue el duro relato de Mireya. La mujer, que estaba dándolo todo para poder formar parte de la duodécima edición del reality culinario, no dudó en contar a todos los asistentes cómo había llegado a la posición en la que se encontraba.

"Vivo en Cádiz con mi marido desde hace tres años por su trabajo", explicó Mireya tras asegurar que llevaba 22 años con su marido. Aunque lo sorprendente es que no todas sus relaciones amorosas había sido tan buenas como Samantha podría haberse imaginado. Por eso, cuando le preguntó por su experiencia en pareja, la respuesta le dejó sin palabras.

"Muchísimo daño. He sido una mujer maltratada tanto física o mentalmente", ha comenzado a explicar bajo la atenta mirada de los jueces. Y es que, como así ha asegurado, todo ocurrió cuando ella tenía apenas 18 años.

"Eso lleva muchos problemas, no terminas de quererte nunca. Esta libertad de ir a MasterChef ha sido gracias a mi marido y estoy muy feliz", ha asegurado Mireya. Por eso, Samantha no ha podido evitar sentir un gran respeto por la aspirante, a la que no ha dudado en darle las gracias por asistir al concurso.

"Te voy a decir una cosa, muchísimas gracias por ser tan generosa, por abrir tu intimidad, por ayudar a tantas personas con tu propia historia", ha querido destacar la también empresaria. Sin embargo, su plato, Lubina de Ángel, no superó las expectativas del jurado y finalmente se quedó a las puertas de entrar en el concurso.