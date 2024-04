Jordi Cruz deja a la hermana de Amaia Montero, Idoia, fuera de 'MasterChef': "No he visto que quieras ser cocinera"

El concurso de cocina de La 1, MasterChef, comenzó este lunes su edición número 12 con la ya clásica prueba inicial en la que hasta 50 aspirantes cocinaron frente al jurado. Tan solo 16 de ellos consiguieron finalmente convertirse en concursantes oficiales.

Entre los que probaron suerte llamó la atención una candidata llamada Idoia Montero, que tal y como descubrió el programa, es la hermana de la cantante Amaia Montero, ahora solista, y exmiembro del grupo La Oreja de Van Gogh.

"Has sido estilista de algún famoso, ¿no?", le preguntaba Samantha Vallejo-Nájera. "No, he vestido a mi hermana, Amaia", contada Idioa. "¡Tiene un aire a Amaia!", decía entonces el jurado, cayendo en el parentesco.

La estilista propuso un plato llamado Henko, que "significa cambio profundo y transformador del que no hay vuelta atrás".

Sin embargo, la aspirante no logró el apoyo del jurado para entrar en el concurso. Samantha y el chef Marcos Morán, invitado por el programa, le dieron un sí, por haber hecho "un plato que está rico", pero Jordi Cruz se decantó por un no, lo que la dejaba fuera. "Quiero ser cocinera, no te vas a equivocar", le replicaba ella.

"A mí me gustaría darte un sí, pero no voy a poder. Has abierto muchos caminos y ninguno te ha terminado de convencer. No he visto que quieras ser cocinera", le decía el chef catalán.

En ese punto, Pepe Rodríguez podría haber ejercido su voto para que Idoia entrara al concurso, pero tampoco estaba convencido. "MasterChef te cambia la vida. Lo decimos siempre. Pero creo que necesitas todavía un poco más de maduración", opinaba Pepe, que la invitaba a volver en otra ocasión.

"Me hubiera gustado entrar, pero el fracaso es no hacer nada. Por eso estoy contenta", se consolaba Idoia tras haber sido rechazada.