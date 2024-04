Una soltera de 'First Dates' se levanta de su cita para recrearse en el espejo: "No puedo estar con un tío y que lo parta en diez"

Nagore, una monitora deportiva, y Sergio, un entrenador personal, tuvieron una cita en First Dates que fue de mal en peor. Aunque al principio parecía que había buena sintonía, la cosa fue a peor.

De hecho, durante un momento de la velada, Nagore se levantó de la mesa y se fue al baño para hablar con una amiga suya sobre su partenaire. Allí, le confesó a su interlocutora que no le gusta para nada el físico de su cita, ya que a ella le gustan "cuerpos atléticos, formados y grandes".

"No es mi tipo", le explicó a su amiga a través del teléfono mientras se miraba -y admiraba- una y otra vez en el espejo.

"No está tocho y yo se lo he dicho. Yo estoy todo fuerte, y es que ahora mismo me estoy mirando aquí en el espejo y es que la vena del bíceps se me va a reventar", dijo sobre su cita, para sentenciar: "No puedo estar con un tío y que lo parta en diez".

Por su parte, Sergio, sin saber lo que estaba diciendo Nagore de él, pensaba que sí había química entre ellos. De hecho, quiso pagar la cena, pero Nagore no le dejó y ambos terminaron pagando a medias.

En la decisión final Sergio sí quiso tener una segunda cita con Nagore, que rechazó a su cita: "Sé perfectamente lo que quiero y lo que no".