Samantha Gilabert, sobre David Summers en 'Dúos increíbles': "En la intimidad es un tío supernormal"

Samantha Gilabert y David Summers interpretaron juntos En algún lugar, de Duncan Dhu, en Dúos increíbles. Tras la actuación, los artistas confesaron haber estado pasando tiempo juntos para "conocerse mejor" de cara al concurso.

"¡Soy amiga de David Summers!", exclamó Samantha emocionada tras comentar que David había ido a su casa y conocido a sus mascotas. "Ahora nos queremos más y estamos pasándolo de puta madre", explicó el cantante.

Como no iba a ser menos, la sinceridad de la valenciana destacó: "Me he quedado flipando con la calidad musical que tiene y que en la intimidad es un tío supernormal".

Verbalizar esas palabras no fue suficiente para Samantha. "¡La persona que ha compuesto el Devuélveme a mi chica es normal y superabierto!", decía maravillada por la personalidad de Summers.

David respondió con humor. "Siempre hemos sido una cosa normal", dijo haciendo referencia a su icónica canción El ataque de las chicas cocodrilo (Hombres G).