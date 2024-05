Rubén Torres explota en 'Supervivientes' tras sufrir un robo: "A reíros por la espalda"

La preocupación de Rubén Torres en Supervivientes era muy evidente. El líder de su playa no encontraba el saco donde guardaba la comida: "Es el saco que estaba más lleno, porque yo apenas gasto".

El bombero le preguntó a sus compañeros, pero ninguno había visto nada. "¡Ay, que te han robado!", exclamó Miri cuando escuchó el drama. Kiko Jiménez se excusó varias veces, enseñándole incluso su saco para que viera que no había sido él.

Los compañeros se pusieron a buscar el saco con él, pero nadie encontró nada. "Es buscar por buscar", se quejaba Torres. "Yo no he acusado a nadie, pero el saco no está y no aparece", repitió.

Rubén estallaba mientras continuaba su búsqueda: "Lo asumo y adiós y a reíros por la espalda como hacéis". Gorka preguntó acercándose a la linde que separaba las playas. "No dudo de Miri ni Marieta, pero sí del resto", le confesó.

La realidad es que Marieta y Kiko Jiménez habían sido los culpables de robar al líder, aunque ambos hicieron una buena actuación. Esto hizo que colaboradores opinasen que eran "mentirosos y falsos".