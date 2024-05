Marieta sufre un ataque de pánico en la prueba de líder de 'Supervivientes': "Estoy muy agobiada"

La experiencia de Supervivientes obliga a muchos de los concursantes que pasan por Honduras a superar muchos de sus miedos. Marieta ha sufrido un ataque de pánico en la última prueba de líder precisamente por una de sus mayores fobias.

"Me agobio mucho en el agua y en el mar", confesó en su llegada al concurso la exparticipante de La isla de las tentaciones, que ha logrado ir superando muchos retos desde que llegó a Honduras. Pero no pudo evitar "agobiarse con el agua" en la prueba de localización, algo que le volvió a ocurrir en la prueba de líder.

Los concursantes tenían que tumbarse a varios metros del mar en camas de madera que, poco a poco, se iban inclinando de forma vertical, teniendo que aguantar colgados el máximo tiempo posible. "Estoy muy agobiada. Esto está muy alto", expresó la concursante.

"Cuando empiecen a inclinarse en las camas, estáis muy cerca del mar", declaró Laura Madrueño para tranquilizarla. Mientras Marieta estaba hiperventilando, Kiko Jiménez la tenía cogida de la mano, intentando calmarla.

Desde el plató de Supervivientes, Jorge Javier Vázquez también le mandó apoyos a la concursante y le transmitió un mensaje de ánimo de parte de su madre. "¡No existe el no puedo! Inténtalo, tú puedes hacerlo", aseguró.

Estas palabras consiguieron que Marieta volviese a respirar más tranquila y no pudo evitar llorar al escuchar los aplausos de sus compañeros. "Mi madre siempre dice que no diga nunca que 'no puedo'. Por una vez la voy a hacer caso", dijo la concursante.