Risto Mejide expresó a través de sus redes sociales su admiración por el hombre que se había disfrazado de él como jurado del concurso Got talent para el Carnaval de Santa Cruz, en Tenerife.

El vídeo de TikTok del protagonista no tardó en hacerse viral y el publicista expresó su necesidad de encontrarle para hablar así con su 'doble'. Y finalmente lo ha conseguido: este lunes, Mejide pudo conectar desde Todo es mentira con su versión equipada con traje negro, gafas de sol, silla y mesa.

Al darle paso en el programa de Cuatro, el Risto verdadero señaló: "Yo sabía que esto iba a pasar". El hombre disfrazado del publicista, llamado Edei Martin, mantuvo el gesto firme que caracteriza a su personaje.

En cuanto a lo que significó ser Risto Mejide por una noche, Edei explicó: "Cambié de diversión a curro, porque [...] llegué, puse la mesa, puse la silla y gente tras gente que actuaba, cantaba, se tiraba al suelo... Algo descomunal". "Ahora entiendes por qué eso no lo haría yo gratis ni borracho", bromeó el presentador de Todo es mentira.

El 'doble' de Risto Mejide ha relatado la experiencia tan distinta de este año pro ese disfraz: "Normalmente al día siguiente de los Carnavales llegas con las piernas doloridas, peor aquí no. Muchas veces intenté lo de irme, pero no podía, porque llegaba otra actuación. De hecho, ponía una mala nota, encendía la 'X' de no y me decían que era un sí, que le diera pase de oro".

Por su parte, el presentador de Todo es mentira se mostró muy agradecido con que decidiera disfrazarse de él en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: "He compartido tu disfraz en redes sociales, porque me ha parecido un homenaje y uno se siente honrado con estas cosas".

La idea de disfrazarse de Mejide viene de que, con su familia, al ponerse unas gafas, lo comparaban con Risto. "Como no tenía tiempo dije de ir de Risto", detalló el hombre.

Risto bromeó y alabó en varias ocasiones con el invitado: "Edei, el andador ese me lo puedes dejar para mí e ir dándole a los botones [...] tiene mucho curro". "Yo más que pase de oro le quiero dar curro. Edei, ¿tú podrías presentar este programa mientras yo estoy en mi casa?", le ha lanzado el publicista. Su imitador no lo ha dudado: "Si se puede delegar, delegamos. Es lo que hacen los políticos, así que...".

Por último, Risto Mejide le preguntó sobre si ligó mucho haciendo de él, a lo que Edei le dio esperanza: "Creo que si vienes aquí controlas algo". "Eres un auténtico fenómeno", le señaló el presentador al despedirse de él.