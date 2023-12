Javier Ortega Smith, vicepresidente de Vox, se convirtió en el protagonista del último pleno de Madrid al lanzarle una botella a Eduardo Fernández Rubiño, concejal de Más Madrid.

Ante este incidente, Todo es mentira ha conectado con el afectado de lo ocurrido, asegurando que se encuentra "bien". "No me va a amedrentar con este tipo de actitudes totalmente incalificables que no tendrían que tener lugar en un parlamento ni en ningún caso", ha expresado.

El político de Más Madrid ha defendido que los políticos están "para mostrar ejemplo", con lo que Risto Mejide se ha mostrado "totalmente de acuerdo".

Ante las dudas de que el gesto inadecuado de Ortega Smith se considere agresión, el presentador de Todo es mentira ha manifestado: "Si se permite hacer eso, esto puede llevar a más, pero sobre todo es que no es aceptable que se utilice la fuerza física para lo que sea".

"Lo que hizo fue acercarse a mí de manera muy violenta, gritando, acercando los papeles a mí", ha descrito el concejal. "En cualquier caso es una actitud matonil, sí es una forma de intimidación, y, además, cuando se marchaba lo que hizo fue decirme: 'Ahora vas y lloras'".

Además, Eduardo Rubiño ha asegurado que no ha recibido ningún tipo de disculpa de Vox. No obstante, agradece "mucho que miembros del PP" le hayan escrito para disculparse.

Eduardo Rubiño ha negado que le insultara a Ortega Smith: "Dije que me daba asco unas palabras que dijo sobre una víctima de terrorismo, que dijo que sufría el Síndrome de Estocolmo". Fue en el momento en el que se lo comentó cuando el vicepresidente de Vox actuó así.

El concejal de Más Madrid ha denunciado que está recibiendo muchos insultos, bulos y amenazas por redes sociales. "He tenido que soportar durante 24 horas ataques continuados por miles de cuentas orquestadas por Vox", ha asegurado el invitado de Todo es mentira.