Las monjas clarisas de Burgos han abandonado la Iglesia Católica por una "duda de conciencia", según han expresado ellas mismas en TardeAR. Sin embargo, la polémica llega por la intención de las religiosas de vender el convento de Derio, pero no consiguen que el Papa les otorgue la licencia para ello.

Por ello, Todo es mentira ha conectado con su colaboradora Sor Lucía Caram, quien ha expuesto la forma en la que viven las monjas: "Nosotros tenemos voto de pobreza, yo no podía vivir donde vivo si no fuera por la Iglesia, somos administradores, pero no propietarios y para vender Roma lo tiene que autorizar".

Así, la religiosa ha defendido que el papel del Arzobispado ha sido frenar lo que podría convertirse en un "pelotazo" urbanístico. Sin embargo, el programa de Cuatro ha conectado con el portavoz de las monjas clarisas, José Ceacero, quien ha tachado de mentirosa a Sor Lucía Caram.

"Están hablando de cosas que no tienen nada que ver", ha insistido el portavoz, y Risto Mejide ha tenido que llamarle la atención por no respetar los turnos de palabra.

Todo es mentira ha tenido que bajar el volumen del portavoz por no respetar este a la monja dominica. Cuando se le ha cedido el turno de nuevo, Ceacero ha insistido en que la monja "no mienta".

Por ello, el presentador ha decidido poner fin a la conexión: "No puedo permitir que se esté faltando al respeto continuamente a una religiosa que está informando". "No es una religiosa, es una farsante", ha lanzado el portavoz, por lo que Mejide ha cortado directamente la entrevista en directo.